Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi - Son Dakika

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi

6 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi.


Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, geçtiğimiz gün halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Özcan'ın cenazesi dün Sivas İl Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen törenle baba ocağı olan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'ne getirildi. Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın cenazesi bugün Cuma namazını müteakip köy camii'nde Bilecik İl Müftüsdü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş', 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Ali Özcan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Ali Özcan, Bilecik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son Dakika Haberleri
22:46 İki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Oğuzhan 398 gün sonra gol attı - Son Dakika
22:44 İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu - Son Dakika
22:42 Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
22:40 "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz" - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]