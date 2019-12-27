Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın cenazesi (48), memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın cenazesi (48), memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

Özcan'ın cenazesi, Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyündeki evinden alınarak köy camisine getirildi.

Camideki törende Özcan'ın eşi Emel Özcan ve babası Hasan Özcan taziyeleri kabul etti. Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk de Özcan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra köyün mezarlığına defnedildi.

Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Sadettin Aksoy, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya da katıldı.

Özcan, 25 Aralık akşamı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken fenalaşmış, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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