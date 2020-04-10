Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Son Dakika
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Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

6 saat önce

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175...

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 gıda kolisiyle destekte bulundu.

Kentteki bir gıda firmasının bahçesinde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Polis teşkilatının yüksek görev sorumluluğu bilinciyle vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Polis Haftası olmasına rağmen teşkilatımız görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kendi oluşturdukları fonla 175 koli yardımla vatandaşımızın ihtiyacına koştu. Bireysel sorumluluklarının yanında devletimizin verdiği göreve ilaveten kendi ceplerinden fedakarlık yaparak da sürece gönüllerinden katkı sağladılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten şu an ilimizin dört bir tarafında gözümüz, kulağımız olarak, elimiz ayağımız olarak görevlerine devam etmektedirler. Biz birlikte güçlüyüz, destekleri, gayretleri, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanımızın önderliğinde polis ve jandarma teşkilatlarımız bir bütün olarak bütün vatandaşların can ve mal güvenliği için seferber olmuş vaziyette 7 gün 24 saat çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Gönülden ve içten katkıları da çok anlamlı oldu."

Program sonunda Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, hazırlanan kolilerin bir kısmını araçlara yükledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teslim edilen yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden Milli Dayanışma Kampanyası na destek

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Polis Haftası, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:33 Kaynak: AA

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