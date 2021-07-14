Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının emniyet müdürleri kararnamesi doğrultusunda Trabzon'a tayin olan Kenan Aydoğan'ın yerine atanan Burhan Akçay, görevine başladı.

Son kararnameyle Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Akçay, kente gelerek görevi Kenan Aydoğan'dan teslim aldı.

Huzurlu bir şehre geldiği için mutlu olduğunu belirten Akçay, Sivas'ın huzuru için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Akçay, daha sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olan Kenan Aydoğan'ı emniyet müdür yardımcıları ile birlikte uğurladı.