Sivas enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Son Dakika

Sivas enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

6 saat önce

Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başındaSİVAS'ta elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapan 'enerji timleri' olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kış mevsiminde zorlu şartlarda görev yapıyor.

Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

SİVAS'ta elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapan 'enerji timleri' olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kış mevsiminde zorlu şartlarda görev yapıyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kış mevsiminde vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın Arıza Giderim Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri', olumsuz hava şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere kimi zaman yaya kimi zaman ise paletli kar araçları ile ulaşan 'enerji timleri' metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor.

Vatandaşların karanlıkta kalmaması için arızaların yanı sıra enerji nakil hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdüren 'enerji timleri', Doğanşar ilçesine bağlı İçdere köyü mevkisindeki Akkaya enerji nakil hattında buz yükü nedeniyle çelik cıvataları kopan direğin devrilme tehlikesine karşın ve tüketicilerin elektriksiz kalmaması için paletli kar araçlarını kullanarak olaya müdahale etti. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 13 metrelik direkteki riske müdahale eden enerji timlerinin çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. 18 köyün elektrik aldığı enerji nakil hattında yapılan çalışma sonrası köylerin karanlıkta kalması engellendi.

Sivas enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadına şiddete tepki amaçlı yaptıkları zırhları kızlarının çeyizlerine koyacaklar
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:18 Facebook İstasyon Bursa Bölgesel Topluluk Merkezinin protokolü imzalandı - Son Dakika
19:18 Libya'da ateşkes metnini Serrac imzaladı, Hafter süre istedi - Son Dakika
19:17 Kışanak ve Tuncel hakim karşısında - Son Dakika
19:17 Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika
19:15 Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]