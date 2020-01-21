Sivas enerji timlerinin, buz mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas enerji timlerinin, buz mesaisi - Son Dakika

Sivas enerji timlerinin, buz mesaisi

6 saat önce

Enerji timlerinin, buz mesaisiSİVAS'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, enerji ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

Enerji timlerinin, buz mesaisi

SİVAS'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, enerji ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, Arıza Giderim Bakım personellerinden oluşan enerji timleri Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı hızla devreye girerek kesintileri gideriyor. Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı ilçesinde ise 25 metre uzunluğundaki buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba gösterdi.

Sivas enerji timlerinin, buz mesaisi

İmranlı, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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