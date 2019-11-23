Sivas enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı

Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Enes Şeker (10), sokakta beslediği kedilerin boş bir dükkanda mahsur kaldığını görünce polisten yardım istedi. Polisin ulaştığı dükkan sahibinin gelip, kapıyı açmasıyla kurtarılan ve uzun süre aç kaldıkları gözlenen kedileri, Enes elleriyle besledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yuva yaparak beslediği iki kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çalışma başlatırken, polis, telefonla dükkan sahibine ulaştı. Adrese gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla kediler kurtarıldı. Enes, uzun süre aç kaldıkları anlaşılan hayvanları elleriyle besledi.

Enes Şeker, "Polisi arayıp kedilerin mahsur kaldığını söyledim. Çünkü onlar aç kalır, ölürler dedim. Onlara tavuklu pilav ve su getirdim. İyi ettim 155'i aradığıma mutluyum. Onlar da bir can" dedi.