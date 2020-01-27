Sivas engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı - Son Dakika

Sivas engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı

6 saat önce

Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımıSivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 150 paket çocuk bezi gönderdi.

Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı

Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 150 paket çocuk bezi gönderdi. Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği her ay derneklerine yardım için ulaştırılan hasta ve çocuk bezlerini Edirne'deki depremzedelere gönderdi. Derneğin deposunda bulunan 150 paket çocuk bezi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine teslim edildi. Dernek başkanı bedensel engelli Halil Geçkil de koltuk değnekleriyle paketleri AFAD'ın aracına taşıdı.

Yardımla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Halil Geçkil, "Her ay bize hasta ve çocuk bezleri geliyor. Biz ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyoruz. Elazığ ve Malatya illerimizde çocuk bezine ihtiyaç olduğunu duyduk. Bizler de bunu duyar duymaz harekete geçtik. Çocuk sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir şey yaptık. Biz de 150 paket çocuk bezi gönderiyoruz. Gerekirse bizim elimizde ne kadar varsa hepsini göndeririz" dedi.

Sivas engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı

Elazığ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: DHA
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