Sivas, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Kavuşuyor

Sivas'ta inşa edilen Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2 ay sonra hizmete açılacağı bildirildi.

Sivas'ta inşa edilen Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2 ay sonra hizmete açılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi. Bakım merkezini gezen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'dan bilgi alan Ayhan, merkezin 2015 yılı temmuz ayında temelinin atıldığını hatırlattı.



Merkezin açılış planlamalarının yapıldığını aktaran Ayhan, "96 yataklı güzel bir kompleks oldu. Bütün sosyal donatıları ve bulunduğu konum itibari ile harikulade bir yer. Devletimizin sosyal devlet anlayışının en güzel yansımalarından biri ve toplam 16 milyon liraya mal oldu. Burada ayrıca 100 kişi de istihdam edilecek. 2 ay içerisinde fiilen hizmet vermeye başlayacak. Buranın ihalesini biz yapmıştık, temelinin atılması ve açılışını da görmek en keyif veren işlerden biri. Burası yaşlılarımız için gerçekten huzur buldukları bir mekan, cıvıl cıvıl bir yer olacak." ifadelerini kullandı.



Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ayrıca gündüz bakım evi olarak da hizmet vereceğini belirten Ayhan, "Yaşlılarımız şehir merkezinden buraya gelecek ve gündüz ihtiyaçlarını giderecekler, sosyalleşecekler ardından da evlerine bırakılacaklar. Çift yönlü bir hizmet anlayışı olacak. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas, kamu hizmetlerinde ve yeni kamu binaları yapılmasında en iyi olan illerden biri." açıklamasında bulundu.

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