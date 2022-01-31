Üye Girişi
Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

31.01.2022 16:28
Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Erzincan-Sivas kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Erzincan- Sivas kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

İmranlı-Altköy ve Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Bölgede bulunan karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500

Erzincan, İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:13 Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyonla mücadelede liralaşma hayati önem taşıyor
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement