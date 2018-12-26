Sivas-Erzincan Karayolu Ulaşıma Kapandı
28 dakika önce
Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Sivas- Erzincan
karayolu Kızıldağ Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ı-Erzincan'a bağlayan 2 bin 190 yüksekliğindeki Kızıldağ Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sivas'ı, Tokat
'a bağlayan Çamlıbel
Geçidi'nde de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Ekipler araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:36 Kaynak: İHA
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