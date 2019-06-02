Sivas-Erzincan karayolunda kaza: 2'si ağır 4 yaralı
44 dakika önce
Sivas-Erzincan karayolunda kaza: 2'si ağır 4 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Sivas- Erzincan
karayolunda kaza: 2'si ağır 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan karayolunun Sivas ile Hafik
ilçesi arasında ki Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Kazada Trabzon
'dan gelip Sivas istikametine gitmekte olan T.Gyönetiminde ki 61 KT 605 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak kontrolü kaybetti. Araç
yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Y.G.ve B.G.yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.G. ve Y.G.'nin durumlarının ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı