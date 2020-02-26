Sivas fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi - Son Dakika
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Sivas fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi

6 saat önce

Fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdiSİVAS'ta merkeze bağlı Hasbey köyünde yaşayan Niyazi Aydın (43), çalıştığı fabrikanın bahçesine gelen tilkiyi ekmekle beslediKent merkezine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Hasbey köyünde yaşayan ve buradaki alçı fabrikasında çalışan Niyazi Aydın,...

Fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi

SİVAS'ta merkeze bağlı Hasbey köyünde yaşayan Niyazi Aydın (43), çalıştığı fabrikanın bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besledi

Kent merkezine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Hasbey köyünde yaşayan ve buradaki alçı fabrikasında çalışan Niyazi Aydın, yemek yediği sırada fabrika giriş kapısında bir tilkinin gezindiğini fark etti. Aydın, doğada yiyecek bulamadığı için fabrika yakınlarına kadar geldiği sanılan tilkiye ekmeğinin bir parçasını verdi. Tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Tilkiyi görünce şaşırdığını belirten Niyazi Aydın, Dün gece nizamiyede yemek yiyordum. Bu sırada bir tilki geldi. Karşıma durdu. Açtı, ekmeğimin yarısını böldüm o hayvan ile paylaştım. İnsanlık görevimi yerine getirdiğim için gayet mutluyum dedi.

Sivas fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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