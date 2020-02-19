Sivas fenomen simitçi ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas fenomen simitçi ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü - Son Dakika

Sivas fenomen simitçi ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü

7 saat önce

Fenomen Simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştüSİVAS'ta yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan Simitçi Ahmet Yaşin(40) dişlerine kavuştu.

Fenomen Simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü

SİVAS'ta yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan Simitçi Ahmet Yaşin(40) dişlerine kavuştu. Eskiden yemek yemekte güçlük çektiğini belirten Yaşin "Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi ise çok rahatım" dedi. Yaşin, kullandığı 'Sabaha kadar burdayız' sözünün patentini alacağını söyledi. Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in dişleri yaptırıldı. Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel bir klinikte dişleri yaptırılan Simitçi Ahmet'in mutlu olduğu görüldü. Sabah saatlerinde implant yöntemiyle yapılan dişlerine kavuşan Ahmet Yaşin, il merkezine gelerek yeniden simit satışına başladı. Kent meydanında simit satan Ahmet'e vatandaşların ilgisi de devam etti. Simitçi Ahmet'i görenler yanına gelerek simit alıp, fotoğraf çektirdi.

'DİŞLERİM ÇOK GÜZEL OLDU'

Üst dişlerinin olmaması nedeni ile zorluk çektiğini belirten Yaşin, "Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi ise çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Ayriyeten geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'PATENTİNİ ALACAĞIM'

'Sabaha kadar buradayız' sözüyle ilgili çeşitli yapımcılardan teklif aldığını ve klip çekimlerine katıldığını belirten Ahmet Yaşin, "Bu söz sadece bana ait. Benim arkamdan kimse bu sözle ilgili birşey söylemesin. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum" diye konuştu.

Sivas fenomen simitçi ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü

Beşiktaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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