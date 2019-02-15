Son Dakika Haberleri: Sivas Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Doktor Adliyede

Sivas Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Doktor Adliyede

1 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖPDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I, Y,Ö. ve R.T. ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

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