Sivas firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu - Son Dakika
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Sivas firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu

30 dakika önce

Firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim olduSİVAS'ta, polisten kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan cezaevi firarisi Mustafa Deniz (31), ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu

SİVAS'ta, polisten kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan cezaevi firarisi Mustafa Deniz (31), ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'ta meydana geldi. Sivas Açık Cezaevi'nde 31 ayrı suçtan hükümlü bulunan Mustafa Deniz, firar etti. Polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda Mustafa Deniz'in gizlendiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Mustafa Deniz, ekipleri fark edince, apartmanın çatısına çıkarak yanında silah bulunduğunu ve yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Mustafa Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Sivas firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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