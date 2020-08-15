SİVAS Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı - Son Dakika

Garajdan çıkarırken freni boşalan aracının altında kaldı

SİVAS'ta yaşayan Hakan Kaya(52) garajından çıkardığı aracın altında kaldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kamu kuruluşunda çalışan Hakan Kaya, evinin garajından aracını çıkardı. Daha sonra garaj kapısını kapatmak için araçtan inip kapıya yöneldiği sırada freni boşalan aracı hareket edince altında kaldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. otomobilin altında kalan Kaya, vatandaşlar ve görevlilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.