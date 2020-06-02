SİVAS Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu - Son Dakika

SİVAS Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurduSİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.

Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu