Sivas Genç Girişimciler Derneği'nden Selçuk Bayraktar'a destek - Son Dakika

Sivas Genç Girişimciler Derneği Başkanı Murat Akpınar, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek verdi.

Akpınar, yaptığı açıklamada, Bayraktar'ın ülkenin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu milli teknoloji hamlesinin en büyük mimarı olduğunu belirtti.

Bayraktar'ın ülkede çocuklara ve gençlere ufuk açtığını ve geleceğin mucitlerini yetiştirdiğini aktaran Akpınar, "Deneyap atölyeleri"nin Sivas'ta kurulması teklifinde de bulunarak, şunları kaydetti:

"Sivas Genç Girişimciler Derneği olarak, ilimiz mülki amirlerine, belediye başkanımıza, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza bu dönemde Deneyap atölyelerinin belediyemiz desteği ile Sivas'da kurulmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek vizyonlarına katkı sağlanması noktasında çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki 'Sivas hazır biz hazırız' ve biliyoruz ki T3 Vakfı ve Selçuk Bayraktar da hazır. Bizler de milli teknoloji hamlesine bir tuğla koyalım."