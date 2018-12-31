Son Dakika Haberleri: Sivas Genç Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

Sivas Genç Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduSivas'ta yalnız yaşayan Nagihan Gümüş (33) evinde ölü bulundu.

Genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Sivas'ta yalnız yaşayan Nagihan Gümüş (33) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı iddia edilen bekar Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: DHA

Gümüş, Genç, 3. Sayfa
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