Sivas Genç Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduSivas'ta yalnız yaşayan Nagihan Gümüş (33) evinde ölü bulundu.
Genç
kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Sivas
'ta yalnız yaşayan Nagihan Gümüş
(33) evinde ölü bulundu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa
Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı iddia edilen bekar Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya
'daki ailesi arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: DHA
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