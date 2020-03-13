Sivas Gençlik ve Spor'dan korona virüs önlemi - Son Dakika
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Sivas Gençlik ve Spor'dan korona virüs önlemi

6 saat önce

Korona virüse karşı toplumsal etkileşimin en yoğun olduğu yer olan tesisler için Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.

Sivas Gençlik ve Spor'dan korona virüs önlemi, System.String[]

Korona virüse karşı toplumsal etkileşimin en yoğun olduğu yer olan tesisler için Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 4 Eylül Spor Salonu ve Atletizm Stadyumu'nda sportif etkinliklere ara verilerek mescit, oyun alanları, tribünler, antrenör odaları ve lavaboların tamamı dezenfekte edildi.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor salonlarında dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Korona virüs önlemleri kapsamında spor faaliyetlerine ara verilmesinden dolayı gençlerimizin sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmaları başladı" dedi. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Taha Akgül, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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