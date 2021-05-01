Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor - Son Dakika

Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
01.05.2021 12:02
Sivas'ta "Gezen Gözler" isimli gönüllü grup yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Sivas'ta "Gezen Gözler" isimli gönüllü grup yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Sivas'ta çeşitli yaş ve meslek gruplarından bir çok gönüllünün oluşturduğu "Gezen gözler" isimli grup daha yeşil bir Sivas için kolları sıvadı. Düzenledikleri etkinliklerle Sivas'ın farklı bölgelerinde fiden diken grup, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Grup üyeleri son olarak Tavla Deresi mevkiinde bir araya gelip 150 fidan dikti. Gelecek kuşaklara ağacın ve ormanın bol olduğu bir Sivas bırakmak isteyen grup üyeleri kısıtlama kuralları çerçevesinde fırsat buldukça faaliyetlerini sürdürüp binlerce fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. - SİVAS
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