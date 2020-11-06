Sivas göç vermeye devam ediyor - Son Dakika

Sivas göç vermeye devam ediyor
06.11.2020 15:07
Sivas 2018 yılında önceki yıla oranla nüfusunu arttırırken 2019 yılında göç verdi.
Sivas 2018 yılında önceki yıla oranla nüfusunu arttırırken 2019 yılında göç verdi.
TUİK verilerine göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl nüfus önceki yıla oranla yüzde 11.9 oranında geriledi. 2018 yılında ise Sivas'ın nüfusu önceki yıla oranla yüzde 39.9 oranla artmıştı. 2019 yılında 23 bin 600 kişi göç alan Sivas, 36 bin 400 kişi göç verdi. Bir önceki yıl kilometre kareye 23 kişi düşerken 2019'da bu sayı 22 ile Türkiye ortalamasının 5/1'i oranında gerçekleşti. 2018 yılında 647 bin olan nüfus 2019'da 639 bin olarak kayıtlara geçti. Hane halkı ortalamasıise3.3 olarak açıklandı. - SİVAS
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