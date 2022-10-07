Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

07.10.2022 20:56

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı.

Zekeriya Çalıkan (78) yönetimindeki 58 TA 454 otomobil, merkeze bağlı Bingöl köyü yolunda İsrafil Aycan (52) idaresindeki 58 FH 373 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fatma Şeker (80), Sevinç Koçak (50), Eymen Akan (5), Süleyman Koçak (60) ve Saniye Çalıkan (66) yaralandı.

Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Bingöl, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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