Sivas gündem haberi | Sivas TSO ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Sivas gündem haberi | Sivas TSO ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı

13.10.2022 11:48
Sivas gündem haberi | Sivas TSO ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sivas gündem haberi | Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Gebze Ticaret Odası (GTO) arasında "kardeş oda protokolü" imzalandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Gebze Ticaret Odası (GTO) arasında "kardeş oda protokolü" imzalandı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO'da gerçekleştirilen programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken, GTO Başkanı Nail Çiler katıldı.

Burada açıklama yapan Eken, odaların işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "İki 'A sınıfı' akredite odamız bugün kardeş oda oluyor. Odalar arası iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği ile daha kapsamlı faaliyetler ve projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla Gebze Ticaret Odamızla protokol imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gebze temasları kapsamında ayrıca Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kocaeli Gebze Güzeller OSB arasında "kardeş OSB" protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA

Gebze, Sivas, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas gündem haberi | Sivas TSO ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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