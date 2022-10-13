Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı "Eğitime Destek Projesi" ile okulların eksiklerini gideriyor - Son Dakika
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Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı "Eğitime Destek Projesi" ile okulların eksiklerini gideriyor

13.10.2022 15:21
Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı "Eğitime Destek Projesi" ile okulların eksiklerini gideriyor

Sivas gündem haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından okullara kırtasiye ve eğitim materyali desteği sağlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından okullara kırtasiye ve eğitim materyali desteği sağlandı.

İlçede bazı okullarda kırtasiye malzemesi ve eğitim materyali açısından eksikler olduğunu tespit eden Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ile istişare ederek Eğitime Destek Projesi'ni hayata geçirdi.

Bu çerçevede kaymakamlık tarafından alınan kırtasiye malzemeleri ve eğitim materyalleri söz konusu okulların müdürlerine ulaştırılmak üzere Gül'e teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baş, ilçede eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Eğitime yapılan yatırım asla boşa değildir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza bugün en iyi ortamı hazırlamamız, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamamız gerekir. Ülkemizin geleceğinde önemli roller üstlenecek çocuklarımıza fırsat ve imkan eşitliği sağlamak adına kırtasiye ve eğitim materyalleri aldık." dedi.

Eğitim alanında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Baş, "Tarihte de görüldüğü üzere bu ülkenin vatandaşlarına fırsat verildiğinde neleri başardıklarına hep beraber şahit olduk." diye konuştu.

Gül ise Kaymakam Baş'a teşekkür ederek, "İlçemizde eğitim kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarda her zaman kaymakamımızın desteğini gördük ve görmekteyiz. Eğitim konusunda ne zaman talebimiz olsa yardımlarını esirgemiyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı 'Eğitime Destek Projesi' ile okulların eksiklerini gideriyor - Son Dakika

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