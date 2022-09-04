Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.