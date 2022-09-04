Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

04.09.2022 13:20
Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Sivas haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Son Dakika
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