Sivas gündem haberleri: Doğa tutkunları Sivas'taki Tödürge Gölü'nde kamp yaptı - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri: Doğa tutkunları Sivas'taki Tödürge Gölü'nde kamp yaptı

11.10.2022 14:03
Sivas gündem haberleri: Doğa tutkunları Sivas'taki Tödürge Gölü'nde kamp yaptı

Edinilen Sivas haberine göre Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Sivas- Erzincan kara yolu kenarında Zara ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Tödürge Gölü, geniş sazlıkları, yeşil alanları ve sakin ortamıyla doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyesi 14 doğa tutkunu, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve bozkırın ortasında yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Tödürge Gölü'nde kamp yaptı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, kamp boyunca göl ve çevresinin eşsiz güzelliklerini keşfettiklerini belirterek, "Gölün kuzey tarafını kamp alanı olarak seçtik ve çadırlarımızı kurduk. 2 gün 1 gece süren kampımıza 14 doğa tutkunu katıldı. Bu süre içinde hem doğanın tadını çıkardık hem de bol bol balık tutma imkanımız oldu. Beyaz balıkçıl, turna ve martı gibi kuşlar eşliğinde huzur içinde geçen kampımızın bize kazandırdıkları saymakla bitmez." ifadelerini kullandı.

Söylemez, el değmemiş yapısıyla ziyaretçilerini cezbeden gölün, kalabalık şehir ortamından uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

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