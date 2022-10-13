Sivas gündem haberleri | Sivas'ta doğa harikası göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta doğa harikası göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

13.10.2022 13:04

Gelen Sivas haberine göre Sivas'ta doğa harikası göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakırken içerisinde barındırdığı çeşitli kuş türleriyle de fotoğrafçıların uğrak yeri oldu Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, doğal...

Sivas'ta doğa harikası göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakırken içerisinde barındırdığı çeşitli kuş türleriyle de fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakırken içerisinde barındırdığı çeşitli kuş türleriyle de fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kilometrekare yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Angut, ispinoz, saka, gri balıkçıl, ak balıkçıl, ergüvani balıkçıl, kızıl şahin, saz delicesi ve turna gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu göl, manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor. Buraya gelenler göl etrafında kamp yapabilirken, kuş gözlem kulesine çıkan fotoğrafçılarda çeşit çeşit kuşları fotoğraflayabiliyor. Koruma altında bulunan gölde zaman zaman farklı yabani hayvanlarda görülüyor.

"Diğer göllere oranla kuş çeşitliliği bakımından daha zengin"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Tödürge gölünün diğer göllere göre kuş türünün fazla olduğunu söyleyerek, "Sivas'ta genellikle çekim yaptığım yerlerden bir tanesi Tödürge gölü. Burayı seçmemin nedeni çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Hem yaz hem kışın burada yüzlerce farklı çeşit kuş bulunuyor. Sivas'ta Tödürge gölü diğer göllere oranla kuş çeşitliliği bakımından daha zengin. Bunun sebebi hem gölün yüzölçümü büyük hem de burada bulunan farklı balık çeşitleri Türkiye'deki balıkçıl kuşları çekiyor buraya. Burası aynı zamanda doğaseverlerinde gelip görmesi gereken bir yer. Çünkü hem dağ bisikleti için hem yürüyüş ve doğa sporları için oldukça uygun bir yer. Burası doğasıyla insanı büyülüyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas gündem haberleri | Sivas'ta doğa harikası göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Son Dakika

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