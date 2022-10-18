Sivas gündem haberleri: Sivas'tan kısa kısa

Dağıtım için düzenlenen programa, Kaymakamı Vekili Yunus Emre Yıldız ve Ziraat Mühendisi Tuğçe Çağlar ve ilçedeki çiftçiler katıldı.

Doğanşar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA

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