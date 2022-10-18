Sivas gündem haberleri: Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri: Sivas'tan kısa kısa

18.10.2022 11:40
Sivas gündem haberleri: Sivas'tan kısa kısa

Sivas haberlerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Hacımirza ve Karataş köylerini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Hacımirza ve Karataş köylerini ziyaret etti.

KÖYDES kapsamında Hacımirza köyünde kilit parke taşı döşeme, Karataş köyünde ise kanalizasyon tesisi ve foseptik çalışmalarını inceleyen Baş, muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Baş, incelemelerin ardından köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Doğanşar ilçesinde buğday tohumu dağıtıldı

Doğanşar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.

Dağıtım için düzenlenen programa, Kaymakamı Vekili Yunus Emre Yıldız ve Ziraat Mühendisi Tuğçe Çağlar ve ilçedeki çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Karataş, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas gündem haberleri: Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

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