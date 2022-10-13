Sivas gündem: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en çok hibe almaya hak kazanan 11. üniversite oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ), Türkiye'de 205 bin 500 avro ile en çok hibe almaya hak kazanan 11. üniversite olduğu bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Erasmus Yükseköğretim Programı içerisinde KA 171 başlığı kapsamında ulusal ajansa sunulan projelerden 21'i desteklenmeye hak kazandı.

SCÜ bu çerçevede 205 bin 500 avro ile Türkiye'de en çok hibe almaya hak kazanan 11. üniversite oldu.

Üniversite, kabul edildiği Erasmus KA 171 projeleri kapsamında Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Gambiya, Gana, Gürcistan, İran, Karadağ, Kosova, Moldova, Nepal, Rusya, Somali, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ürdün ile personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek.