Son Dakika Haberleri: Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada
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Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

6 saat önce

Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kameradaSİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen bir kurt, kameralara yansıdı.

Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen bir kurt, kameralara yansıdı.

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarına kadar inan bir kurt dikkat çekti. Binalara kadar yaklaştığı görülen kurt, Çataloluk-Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağılık bölgeye giderek gözden kayboldu.

Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

Taşköprü, Suşehri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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