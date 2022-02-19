Üye Girişi
Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu - Son Dakika

Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

19.02.2022 01:50

Sivas güne yoğun sis altına uyandı.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

Sivas'ta etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi Eğri Köprü'nün altından geçen Kızılırmak'tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Vatandaşlar ise sisli havanın çok güzel manzaralar oluşturduğu söyleyerek sürücülerin yayalara karşı dikkatli olmalarını söyledi.

YORUMLAR
500
Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement