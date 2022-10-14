Coşkun, "Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. Yasa, sansür ve otosansür yasasıdır. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas haber | CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, Basın Kanunu'ndaki değişikliğe tepki gösterdi - Son Dakika

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