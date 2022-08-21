Sivas haber! Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan: "Ülkemizin başı sağ olsun" - Son Dakika
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Sivas haber! Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan: "Ülkemizin başı sağ olsun"

21.08.2022 12:22
Sivas haber! Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan: "Ülkemizin başı sağ olsun"

Edinilen Sivas gelişmesine göre Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, dün yaşanan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği iki kazayla ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Görevi başındaki iki İHA muhabiri arkadaşımızın da hayatını kaybettiği kaza ülkemizi yasa boğdu.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, dün yaşanan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği iki kazayla ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Görevi başındaki iki İHA muhabiri arkadaşımızın da hayatını kaybettiği kaza ülkemizi yasa boğdu. Allah bu gibi faciaları bir daha ülkemize yaşatmasın" dedi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Tüm ülkeye başsağlığı dileyen Karahan, "Gaziantep ve Mardin'de yaşanan iki ayrı kazada maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Görevi başındaki İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver de görev şehidi olmuştur. İki muhabir arkadaşımızın da hayatını kaybettiği kazalar yüreğimizi dağladı. Başka muhabir arkadaşlarımız olmak üzere, kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyoruz. Aile ve yakınlarına Cenabı Haktan sabrı celil diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Eylül, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas haber! Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan: 'Ülkemizin başı sağ olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haber! Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan: "Ülkemizin başı sağ olsun" - Son Dakika
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