Sivas gündem haberleri | Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi

20.10.2022 15:16

Gelen Sivas haberine göre Ekiplerin şüpheli araçta arama yapması Ele geçirilen esrarlar Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi SİVAS - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin şüpheli araçta arama yapması

Ele geçirilen esrarlar Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şarkışla ilçesi girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, paketlenmiş halde 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler B.U, F.D. ve M.H.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. ve M.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.U. adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA
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Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas gündem haberleri | Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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