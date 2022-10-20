İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şarkışla ilçesi girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas gündem haberleri | Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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