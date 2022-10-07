Sivas haber: Sivas'ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Sivas haber: Sivas'ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı

07.10.2022 11:07

Gelen Sivas haberine göre Sivas'ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı Sivas'ın Gemerek ilçesinde kış öncesi çiçek açan elma ağaçları şaşkınlığa neden olduSİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde kış öncesi çiçek açan elma ağaçları şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kış öncesi çiçek açan elma ağaçları şaşkınlığa neden oldu

SİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde kış öncesi çiçek açan elma ağaçları şaşkınlığa neden oldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Sivas'ın Gemerek ilçesinde meyve ağaçları filizlenerek çiçek açtı. Elma ağaçlarının Ekim ayında çiçek açması, üreticileri de şaşırttı. Çok şaşkın olduğunu ifade eden Caner Kaya, insanlar gibi mevsimlerinde birbirine girdiğini belirtti. Ali Tamer, elma ağaçlarının bazılarının çiçek açtığını söyleyerek, "Elma ağacımız çiçek açtı. Diğer elma ağaçlarımız meyve vermek üzere. Bazı elma ağaçlarımız çiçek açtı. Şaşkınlığımızı gizleyemedik. Suyu fazladan mı aldı bilmiyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" dedi.

Öte yandan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı da olan SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, elma ağacının bu ayda çiçek açmasının anormal bir durum olduğunu söyleyerek, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle elma ağacının çiçek açtığını belirtti.

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Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haber: Sivas'ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

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