Sivas haber... Sivas'ta öğrencilere meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiği gösterildi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygulama bahçesinde öğrencilere sebze ve meyvelerin yetiştirilme koşulları hakkında eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Reşit Akif Paşa İlkokulu öğrencileri, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında kurumun uygulama bahçesini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere bahçede yetiştirilen elma, çilek, domates başta olmak üzere sebze ve meyvelerin yetiştirilme koşulları hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Uygulama bahçesindeki eğitimlere öğrencilere teşekkür eden Yıldız, "Bu öğrenme isteğiniz çok kıymetli. Aldığınız eğitimle toprağın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, soframızda yediğimiz ürünlerin büyük bir çoğunluğunun nasıl üretildiğini gördünüz. Bu tür etkinliklerle, geleceğimiz olan siz değerli çocuklarımıza gıdayı israf etmemenin önemini, doğamızın ne kadar değerli olduğunu ve bunu her zaman korumamız gerektiğini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.