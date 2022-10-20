Sivas haber: Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sivas haber: Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

20.10.2022 10:36
Sivas haber: Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Koyulhisar'dan Suşehri ilçesi istikametine seyreden Enver Aydın (36) idaresindeki 55 ACR 183 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Koyulhisar, Aydın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haber: Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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