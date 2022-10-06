İlçe gezilerini Doğanşar'da sürdüren Vali Şimşek, ilk olarak Kaymakam Yunus Emre Yıldız ve Belediye Başkanı Halil Balık 'ı makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Doğanşar, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas haber: Sivas Valisi Şimşek, ilçe gezilerine Doğanşar'da devam etti - Son Dakika

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