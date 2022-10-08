AK Parti Zara İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Ahmet Okur ve teşkilat mensupları ile bir araya gelen Öztürk, ilçe merkezinde esnafla sohbet etti, Kıbrıs gazisi Mustafa Uçurum ile şehit jandarma er Vahip Dinler'in annesi Menşur Dinler'i evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas haberi | AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Zara ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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