Yangın, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde, Kızılırmak Nehri kenarında bulunan boş barakada çıktı. Ali Fuat Güvendi'ye ait boş ahşap barakada, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kızılırmak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİVAS'TA BOŞ BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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