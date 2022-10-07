Sivas haberi! Sivas'ta yıldırım çarpan 40 koyun telef oldu

Sivas'ta yıldırım çarpan 40 koyun telef oldu
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yıldırım çarpan 40 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş Köyünde meydana geldi. Gece geç saatlerde Sefacan Yılmaz isimli çoban sürüsü ile meradan ağıla dönerken bulundukları bölgeye yıldırım düştü. 40 koyun telef olurken Yılmaz yaralandı. Yılmaz kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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