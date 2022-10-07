Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş Köyünde meydana geldi. Gece geç saatlerde Sefacan Yılmaz isimli çoban sürüsü ile meradan ağıla dönerken bulundukları bölgeye yıldırım düştü. 40 koyun telef olurken Yılmaz yaralandı. Yılmaz kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Güneş, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas haberi! Sivas'ta yıldırım çarpan 40 koyun telef oldu - Son Dakika

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