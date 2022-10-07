Sivas haberi: Sivas'ta yıldırım düştü, 40 koyun telef oldu - Son Dakika
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Sivas haberi: Sivas'ta yıldırım düştü, 40 koyun telef oldu

07.10.2022 22:51
Sivas haberi: Sivas'ta yıldırım düştü, 40 koyun telef oldu

Sivas 3. sayfa haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 40 koyun telef oldu, çoban ise yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 40 koyun telef oldu, çoban ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş Köyünde meydana geldi. Gece geç saatlerde Sefacan Yılmaz (25) isimli çoban sürüsü ile meradan ağıla dönerken bulundukları bölgeye yıldırım düştü. 40 koyun telef olurken Yılmaz yaralandı. Yılmaz kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Güneş, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas haberi: Sivas'ta yıldırım düştü, 40 koyun telef oldu - Son Dakika

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