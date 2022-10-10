Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü

10.10.2022 00:58
Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü

Sivas gelişmesine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Navruz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, 38 AK 868 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen 58 BM 159 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş iki parçaya ayrıldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yıldızeli, Tofaş, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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