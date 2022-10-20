Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı - Son Dakika
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Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı

20.10.2022 15:06
Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı

Edinilen Sivas haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı.

İlçede haziran ayında başlanan doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ikinci aşamada evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandığını belirterek, "Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan 30 kilometrelik doğal gaz altyapı kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kış ilk etapta Esentepe ve Hürriyet mahalleleri sakinlerini doğal gazla buluşturacağız. İnşallah seneye de Yeşilyurt Mahallesi doğal gaz kullanmaya başlayacak." dedi.

Kaynak: AA
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Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı - Son Dakika
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