Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey , ikinci aşamada evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandığını belirterek, "Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan 30 kilometrelik doğal gaz altyapı kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kış ilk etapta Esentepe ve Hürriyet mahalleleri sakinlerini doğal gazla buluşturacağız. İnşallah seneye de Yeşilyurt Mahallesi doğal gaz kullanmaya başlayacak." dedi.

Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas haberi... Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı - Son Dakika

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