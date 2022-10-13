Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun - Son Dakika
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Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun

13.10.2022 15:09
Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun

Sivas gündem haberi: Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Dursun ve Demirgil, düzenledikleri basın toplantısında destek paketiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dursun, yaptığı konuşmada, kooperatifin esnaf ve sanatkarlara sunduğu hizmetler ve verilen kredi limitlerini hakkında bilgi verdi.

Türkiye ve dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan en fazla zarar görenlerin esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyleyen Dursun, "Esnaf ve sanatkarlar kendi alın teri ile evine rızık götüren ve devletine hiçbir zeval vermeyen zanaatkarladır." dedi.

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafın nefes alması için zaman zaman destek verdiğini anımsatan Dursun, "Açıklanan son destek paketi en çok ses getiren oldu. 100 milyarlık paketle esnafımız ve sanatkarlarımız kredi bazında hiçbir sıkıntı çekmeyecektir." diye konuştu.

Dursun, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise salgının ardından esnaf ve sanatkarların adeta belinin büküldüğünü söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sıkıtlarını her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardıklarını ifade eden Demirgil, şunları kaydetti:

"Özel bankaların kredi vermekte nazlandığı bir dönemde verilen bu kredi gerçekten çok önemlidir. Özellikle kış mevsimine girerken esnaf ve sanatkarlarımıza merhem olacak hatta hastalığı tedavi edebilecek bir kredi sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun - Son Dakika

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