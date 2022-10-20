Sivas haberleri! Sivas için 'zirai don' uyarısı

Sivas Valiliği il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı vatandaşları uyardı.

Sivas Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, " 21.10.2022 (Cuma) ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Sivas il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı; Başta tarımsal faaliyetlerle, bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin, ilgililer ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve gerekli tedbirlerin alınması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS