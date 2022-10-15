Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

15.10.2022 18:48
Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen Sivas gelişmesine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. 3 kişi hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlaması ile işlem başlatıldı. Öte yandan 8 adet ruhsatsız tabanca ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. 7 kişi hakkında "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Jandarma, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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