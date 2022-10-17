Sivas haberleri... Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas haberleri... Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi

17.10.2022 16:20
Sivas haberleri... Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi

Gelen Sivas haberlerine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Gıda Güvenliği konferansı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Gıda Güvenliği konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, SCÜ Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, gıda güvenliği konusunun son derece önemli bir hale geldiğini belirterek, Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine henüz mezun olmadan konuya vakıf olmaları çağrısında bulundu.

Can ise gıdanın insanlığın varoluşundan itibaren yaşam için en önemli parametreler arasında yer aldığını, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam kavramlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Konferans, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberleri... Sivas'ta 'Gıda Güvenliği' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas haberleri... Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement